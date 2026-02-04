Размер шрифта
Погребняк раскрыла диагноз: «Я была шокирована»

Модели Марии Погребняк диагностировали долевую пневмонию
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в Telegram-канале, что ей диагностировали долевую пневмонию левого легкого.

«Я была шокирована, потому что чувствую себя прекрасно: у меня нет слабости, нет температуры, нет кашля. Лишь при сильных физических нагрузках иногда появляется легкий кашель, но в целом ничего не беспокоило», — поделилась блогерша.

По словам Погребняк, врачи предполагают, что болезнь появилась еще в декабре. Тогда модель испытывала сильную слабость, но не обратила на нее внимание. В тот момент она предполагала, что ее состояние связано с нагрузкой из-за большого количества проектов, воспитания детей и подготовкой к новогодним праздникам. Тогда блогерша мало спала и рано вставала. При этом у знаменитости был небольшой кашель.

«Меня предупреждали: «Маша, похоже на грипп, сходи к врачу». Но, как это часто бывает, времени на врача не нашлось. Я решила заняться самолечением, сама себе назначила какие‑то таблетки и почему‑то пропила антибиотики всего два дня — просто чтобы снять резкое ухудшение самочувствия», — рассказала модель.

Симптомы пропали после поездки Погребняк на Маврикий. Сейчас она принимает антибиотики. Блогерша призвала поклонниц не совершать ее ошибок и обращаться ко врачу, когда это необходимо.

Ранее Мария Погребняк снова сыграла свадьбу.
 
