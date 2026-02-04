В «Одни из нас» заменили важного актера

Актер Дэнни Рамирес ушел из сериала «Одни из нас»

Американский актер Дэнни Рамирес ушел из сериала «Одни из нас» («The Last Of Us»). Об этом сообщает Independent.

Точная причина, почему Рамирес решил покинуть проект, неизвестна. Утверждается, что актер мог уйти из сериала, чтобы выполнить свои обязательства в другом шоу.

Во втором сезоне Дэнни Рамирес сыграл Мэнни – участника Фронта освобождения Вашингтона. Его группа помогла Эбби разыскать наставника Элли Джоэла. Как отмечает издание, в третьем сезоне Мэнни может сыграть важную роль.

По данным издания Deadline, Хорхе Лендеборг-младший заметил Рамиреса. Он играл в таких проектах, как «Королевский гамбит», «Медвежонок Бригсби», «Человек-паук: Вдали от дома», «С любовью, Саймон», «Алита: Боевой ангел», «Грейсленд».

Драма «Одни из нас» снята по мотивам одноименной игры Naughty Dog. Премьера сериала состоялась 15 января 2023 года. Проект получил 24 номинации на премию «Эмми» в том году.

Продюсированием и разработкой сценария к первому сезону занимались сценарист «Чернобыля» Крейг Мейзин и президент компании Naughty Dog Нил Дракманн. Композитор оригинальной игры Густаво Сантаолалья сочинил музыку к сериалу.

