Ставшая женой падчерица Вуди Аллена оказалась в файлах Эпштейна

Жена и падчерица Вуди Аллена Аллена Сун-И Превен переписывалась с Джеффри Эпштейном после его задержания. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на файлы Эпштейна.

В электронных письмах Сун-И Превен заявляла, что движение #MeToo «зашло слишком далеко», а также назвала несовершеннолетнюю жертву Эпштейна «гадкой и отвратительной».

Сун-И Превен в одном из сообщений также написала, что ее сводный брат Ронан Фэрроу получил больше престижа, «чем заслуживает». Это случилось после того, как Фэрроу удостоился Пулитцеровской премии за расследование о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа. Публикация «файлов Эпштейна» — одно из его предвыборных обещаний. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

Ранее в файлах Эпштейна нашли план по обелению Вуди Аллена от педофильского скандала.