«Не обхожусь без красного словца»: Шура о своем отношении к ненормативной лексике

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) раскрыл в разговоре «Пятым каналом» с свое отношение к использованию нецензурных слов.

Шура иронично поздравил россиян со Всемирным днем борьбы с ненормативной лексикой, отмечающимся 3 февраля.

«Всех вас с замечательным праздником! Сегодня День борьбы с матом. Всех тех, кто будет сильно материться, для этого у меня вот такой замечательный букет, как веничек. Я его еще распарю, так с матом. <…> Конечно, мои родные, я не обхожусь без красного словца», — поделился артист.

По мнению певца, полностью исключить нецензурные выражения из повседневной жизни сложно, так как они уже давно являются частью разговорной культуры. Шура признался, что сам порой прибегает к ненормативной лексике. Однако при этом он старается разграничивать обычное общение и публичное пространство.

Певец также отметил, что в Сети и публичном пространстве использование мата необходимо ограничить. По мнению исполнителя, стоит вводить не строгие санкции, а напомнить о нормах приличия и «немножечко поругать» провинившегося.

