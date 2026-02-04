Глюкозу призвали перестроиться на взрослую публику и стать патриотичнее

Певице Глюкозе стоит прекратить попытки вернуть себе образ юной бунтарки с доберманом, как это было в начале ее карьеры, считает продюсер Сергей Дворцов. Направлено такое амплуа в основном на молодую публику, интерес которой она долго не удержит, а покорить более взрослую аудиторию она сумеет, если вспомнит о запросе на патриотизм в творчестве, заявил он Общественной Службе Новостей.

Продюсер напомнил о неоднозначном отношении к певице в последнее время в связи со скандалами, связанными с употреблением запрещенных веществ.

«Конечно, после того как она появилась под воздействием психотропных веществ в Красноярске на концерте, она реабилитировалась. Но во второй раз ее поймали с наркотическими веществами в аэропорту», — отметил он.

При этом Глюкоза по-прежнему выступает, пытаясь покорить молодую аудиторию необычными образами, добавил Дворцов. По его мнению, долго в таком амплуа продержаться она не сумеет, так ей придется постоянно пытаться подстроиться под меняющиеся вкусы молодежи ради востребованности. У «думающей» аудитории она интереса не вызывает, так как, по мнению продюсера, не удовлетворяет запрос публики на патриотическую составляющую в творчестве.

«Собственно, это тоже станет одной из причин, почему долго не удастся удерживаться в том образе, который сейчас она развивает. У нас время патриотического творчества, и зритель ждет соответствующей музыкальной повестки», – заключил продюсер.

До этого Глюкоза продемонстрировала во время своего выступления ряд откровенных танцевальных движений, которые интернет-пользователи сочли чересчур эпатажными. Интернет-пользователи возмутились поведением Глюкозы и начали задаваться вопросом о границах допустимого на публичных мероприятиях, а также осуждать артистку за экстравагантное поведение на глазах у дочери. Ряд комментаторов посчитал, что в момент выступления Чистякова-Ионова находилась под воздействием наркотиков.

Ранее Глюкозу назвали главным фриком российской эстрады.