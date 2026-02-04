Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Глюкозу призвали перестроиться на взрослую публику и стать патриотичнее

Продюсер Дворцов: Глюкоза останется востребованной, если станет патриотичнее
VK Видео

Певице Глюкозе стоит прекратить попытки вернуть себе образ юной бунтарки с доберманом, как это было в начале ее карьеры, считает продюсер Сергей Дворцов. Направлено такое амплуа в основном на молодую публику, интерес которой она долго не удержит, а покорить более взрослую аудиторию она сумеет, если вспомнит о запросе на патриотизм в творчестве, заявил он Общественной Службе Новостей.

Продюсер напомнил о неоднозначном отношении к певице в последнее время в связи со скандалами, связанными с употреблением запрещенных веществ.

«Конечно, после того как она появилась под воздействием психотропных веществ в Красноярске на концерте, она реабилитировалась. Но во второй раз ее поймали с наркотическими веществами в аэропорту», — отметил он.

При этом Глюкоза по-прежнему выступает, пытаясь покорить молодую аудиторию необычными образами, добавил Дворцов. По его мнению, долго в таком амплуа продержаться она не сумеет, так ей придется постоянно пытаться подстроиться под меняющиеся вкусы молодежи ради востребованности. У «думающей» аудитории она интереса не вызывает, так как, по мнению продюсера, не удовлетворяет запрос публики на патриотическую составляющую в творчестве.

«Собственно, это тоже станет одной из причин, почему долго не удастся удерживаться в том образе, который сейчас она развивает. У нас время патриотического творчества, и зритель ждет соответствующей музыкальной повестки», – заключил продюсер.

До этого Глюкоза продемонстрировала во время своего выступления ряд откровенных танцевальных движений, которые интернет-пользователи сочли чересчур эпатажными. Интернет-пользователи возмутились поведением Глюкозы и начали задаваться вопросом о границах допустимого на публичных мероприятиях, а также осуждать артистку за экстравагантное поведение на глазах у дочери. Ряд комментаторов посчитал, что в момент выступления Чистякова-Ионова находилась под воздействием наркотиков.

Ранее Глюкозу назвали главным фриком российской эстрады.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!