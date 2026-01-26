Авроре Кибе дали совет после расставания с Лепсом

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что расставание блогерши Авроры Кибы с Григорием Лепсом может стать отличным толчком для развития ее карьеры.

Рудченко добавил, что Кибе стоит не затягивать с этим и начать строить карьеру сейчас.

«Если она в скором времени начнет себя проявлять в какой-то деятельности, возможно, в творческой, к ней, конечно, надолго прилипнет ярлык бывшей певца, но это поможет Кибе на начальном этапе карьеры», — отметил продюсер.

25 января Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом. Она отметила, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения заканчиваются «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов дальше двигаться своей дорогой.

Певец впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она подписала снимок: «Коротко, но ясно».

Ранее Григорий Лепс снизил на 250 млн рублей цену на свой элитный особняк.