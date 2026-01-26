В семье Мика Джаггера пропал родственник

В семье британского рок-музыканта Мика Джаггера пропал родственник. Об этом сообщает Daily Star.

37-летнего шеф-повара Александра Ки в последний раз видели в одном из пабов в городе Боскасле 23 января. Ки — гражданский муж 33-летней внучки музыканта Ассизи, у пары растут двое дочерей — 11-летняя Эзра и шестилетняя Роми.

В субботу вечером полиция Девона и Корнуолла сообщила о пропаже мужчины. Объявлением на своей странице в одной из социальных сетей поделилась в том числе мать Ассизи, 54-летняя дизайнер ювелирных украшений Джейд Джаггер.

Полиция описывает Александра как человека среднего телосложения, с обесцвеченными волосами, и обычно носящего яркую одежду. На снимках с камер наблюдения, которыми поделилась Джейд, видно, что Александр перед исчезновением был одет в яркую оранжевую куртку с рисунком.

Ассизи — старшая внучка 82-летнего фронтмена Rolling Stones Мика и дочь Джейд и ее бывшего партнера, художника Пирса Джексона. Александр совместно с шеф-поваром Фредди Вудраффом является совладельцем популярного ресторана морепродуктов в Боскасле.

