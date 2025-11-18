На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Билли Айлиш и Илон Маск «обменялись любезностями» в сети

Маск назвал Билли Айлиш туповатой в ответ на обвинения в трусости и жадности
Prensa Internacional/Keystone Press Agency/Global Look Press/Patrick Pleul/Reuters

Генеральный директор Tesla и собственник X Илон Маск назвал певицу Билли Айлиш «туповатой» в ответ на обвинение в трусости и жадности. Обвинения в адрес Маска Билли Айлиш выложила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), ответ Маска появился в его X.

По словам Билли Айлиш, приобретя рекордный капитал, Маск «мог бы восстановить сектор Газа и покончить с голодом, спасти исчезающие виды», а также положить конец некоторым болезням и повысить выживаемость детей и матерей при родах, но вместо этого он ведет себя как «жалкий и трусливый» человек. Ее публикация последовала вскоре после решения акционеров Tesla выплатить Маску рекордный компенсационный пакет, который сделает его первым в мире триллионером.

Заметив публикацию певицы, Маск опубликовал скриншоты с ее обвинениями и прокомментировал это словами «она не самый умный человек».

8 ноября 2025 года акционеры Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн. Эту сумму он получит при достижении масштабных продаж и роста рыночной капитализации компании в ближайшие 10 лет.

Ранее фанат напал на Билли Айлиш во время тура «Ударь меня больно и нежно».

