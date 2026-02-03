Ольга Бузова высказалась о своем плотном графике: «Я хочу еще»

Певица Ольга Бузова заявила, что не хочет отказываться от своей профессии

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не готова отказываться от своей профессии ради карьеры в кино. Ее слова передал «Пятый канал».

Бузова поделилась, что многие окружающие пытаются убедить ее отказаться от чего-либо в карьере. Однако сама певица не готова идти на такие жертвы.

«Я считаю, что если получается совмещать многие ипостаси профессии, и если ничего при этом и никто не страдает и никому от этого не плохо — это самое главное, то можно совмещать», — отметила знаменитость.

Бузова подчеркнула, что раньше ей удавалось совмещать работу над несколькими телепроектами, занятия в тренажерном зале, встречи с семьей, путешествия, музыкальную карьеру и съемки в кино. По словам певицы, она не готова на этом останавливаться.

«Мне мало. Мне мало не только половины. Я хочу еще», — призналась телеведущая.

Она отметила, что любит свою работу и получает от нее удовольствие.

В декабре 2025 года Ольга Бузова объявила о премьере своего первого полнометражного фильма, получившего название «Равиоли Оли». Кинокартина, в которой главную роль исполнила сама телеведущая, выйдет на экраны 5 февраля.

