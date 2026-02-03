Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Ольга Бузова высказалась о своем плотном графике: «Я хочу еще»

Певица Ольга Бузова заявила, что не хочет отказываться от своей профессии
МУЗ ТВ

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не готова отказываться от своей профессии ради карьеры в кино. Ее слова передал «Пятый канал».

Бузова поделилась, что многие окружающие пытаются убедить ее отказаться от чего-либо в карьере. Однако сама певица не готова идти на такие жертвы.

«Я считаю, что если получается совмещать многие ипостаси профессии, и если ничего при этом и никто не страдает и никому от этого не плохо — это самое главное, то можно совмещать», — отметила знаменитость.

Бузова подчеркнула, что раньше ей удавалось совмещать работу над несколькими телепроектами, занятия в тренажерном зале, встречи с семьей, путешествия, музыкальную карьеру и съемки в кино. По словам певицы, она не готова на этом останавливаться.

«Мне мало. Мне мало не только половины. Я хочу еще», — призналась телеведущая.

Она отметила, что любит свою работу и получает от нее удовольствие.

В декабре 2025 года Ольга Бузова объявила о премьере своего первого полнометражного фильма, получившего название «Равиоли Оли». Кинокартина, в которой главную роль исполнила сама телеведущая, выйдет на экраны 5 февраля.

Ранее Филипп Киркоров озвучил требования к избраннику Ольги Бузовой.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!