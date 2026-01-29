Размер шрифта
«Достали уже»: Юрий Лоза высказался о насмешках в свой адрес

Певец Юрий Лоза заявил, что устал от насмешек в свой адрес
ТВ-3

Певец Юрий Лоза в разговоре с Общественной Службой Новостей признался, что устал от насмешек в свой адрес.

«Достали уже фразой о том, что я автор одного хита. Раньше над этим смеялись, а теперь меня еще начали упрекать в том, что я вообще сплагиатил мелодию и текст песни у группы Styx из их композиции Boat on the River. Это такой бред», — заявил Лоза.

По словам певца, обвинения основываются на том, что в его песне под названием «Плот», как и в треке группы, речь идет о сооружении для плавания. Однако артист отметил, что в таком случае можно также утверждать, что он «сплагиатил» хит Вячеслава Добрынина «На теплоходе музыка играет».

Лоза призвал слушателей, усомнившихся в его репутации, «прочистить уши» и заново сравнить его песню с композицией Styx.

В январе Юрий Лоза назвал себя жертвой «несправедливых реформ» и молодых исполнителей в отсутствии профессионализма. Певец заявил, что не видит среди новых музыкантов кого-либо, с кем ему хотелось бы спеть дуэтом. Артист также добавил, что оказался в числе «отмененных» из-за тех, кто не может вытянуть больше «двух нот».

Ранее Юрий Лоза назвал «правильным» создание в России чек-листа деструктивных идей в песнях.
 
