Стоянов вспомнил, как чуть не пристрелил Олейникова

Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Юрий Стоянов в передаче «Шоу Воли» вспомнил об опасном случае на съемках юмористической программы «Городок».

Инцидент произошел, когда Стоянов и Илья Олейников снимали скетч про Робин Гуда. Персонаж Стоянова должен был выстрелить в коллегу. Актер попросил Олейникова убежать в лес, а затем пустил стрелу вверх.

«Я понимаю, что сейчас надо говорить: «Илюха, падай». И вдруг я слышу: «А! Робин Гуд (блин)!» Падение, большая пауза», — вспомнил артист.

Как оказалось, Стоянов случайно попал Олейникову в голову. Это могло привести к кончине, но стрела попала в шапку. Артист получил только царапину на голову. Стоянов назвал ситуацию ужасной.

«Этот день — Господи, спасибо тебе — мог стать последним днем программы «Городок». Вот такой случай был реально», — поделился актер.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым.

Ранее Стоянов раскрыл необычный факт о съемках «Городка».

