Культура

Анну Чиповскую похвалили за смелость на «Золотом орле»

Дизайнер Керимова отметила концептуальный стиль актрисы Чиповской на «Золотом орле»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дизайнер и эксперт Аника Керимова похвалила актрису Анну Чиповскую за смелость в выборе наряда для церемонии вручения премии «Золотой орел». Эксперта цитирует kp.ru.

Керимова обратила внимание, что Чиповская представила дин из самых концептуальных образов вечера — черный брючный костюм с объемными скульптурными элементами на талии и бедре, который больше напоминает арт-объект, чем традиционный вечерний наряд.

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» актриса фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Анна Чиповская на церемонии награждения, 30 января 2026 года
Григорий Сысоев/РИА Новости

«Сдержанная прическа и минималистичный макияж позволяют костюму звучать в полную силу. Такой образ требует смелости, но именно он делает красную дорожку настоящей модной площадкой», — заключила дизайнер.

Чиповская стала лауреаткой XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Статуэтку она получила за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». «Золотого орла» получила картина «Август» как лучший игровой фильм.

Ранее Михалков оценил итоги «Золотого орла».
 
