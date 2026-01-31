Анну Чиповскую похвалили за смелость на «Золотом орле»

Дизайнер и эксперт Аника Керимова похвалила актрису Анну Чиповскую за смелость в выборе наряда для церемонии вручения премии «Золотой орел». Эксперта цитирует kp.ru.
Керимова обратила внимание, что Чиповская представила дин из самых концептуальных образов вечера — черный брючный костюм с объемными скульптурными элементами на талии и бедре, который больше напоминает арт-объект, чем традиционный вечерний наряд.
«Сдержанная прическа и минималистичный макияж позволяют костюму звучать в полную силу. Такой образ требует смелости, но именно он делает красную дорожку настоящей модной площадкой», — заключила дизайнер.
Чиповская стала лауреаткой XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Статуэтку она получила за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». «Золотого орла» получила картина «Август» как лучший игровой фильм.
