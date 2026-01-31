Анну Чиповскую похвалили за смелость на «Золотом орле»

Дизайнер и эксперт Аника Керимова похвалила актрису Анну Чиповскую за смелость в выборе наряда для церемонии вручения премии «Золотой орел». Эксперта цитирует kp.ru.

Керимова обратила внимание, что Чиповская представила дин из самых концептуальных образов вечера — черный брючный костюм с объемными скульптурными элементами на талии и бедре, который больше напоминает арт-объект, чем традиционный вечерний наряд.

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» актриса фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Анна Чиповская на церемонии награждения, 30 января 2026 года Григорий Сысоев/РИА Новости

«Сдержанная прическа и минималистичный макияж позволяют костюму звучать в полную силу. Такой образ требует смелости, но именно он делает красную дорожку настоящей модной площадкой», — заключила дизайнер.

Чиповская стала лауреаткой XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Статуэтку она получила за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». «Золотого орла» получила картина «Август» как лучший игровой фильм.

