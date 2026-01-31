Размер шрифта
Оскандалившуюся из-за Дибровых Елену Товстик не пустили на выборы

Telegram-канал «Команда ЛДПР Москва»

Бизнесвумен и общественной деятельнице Елене Товстик не позволили зарегистрироваться в качестве кандидата в Московскую городскую Думу в преддверии выборов. Об этом в Telegram-канале сообщила адвокат Екатерина Гордон.

В своем ироничном посте Гордон написала: «Лену Товстик не пустили на выборы. Тетя хотела прорваться в МосгорДуму». Она приложила скриншот из чата «Команда ЛДПР Москва», в котором сказано, что причиной подобного решения названа неорганизованность кандидатки.

Широкой общественности Елена Товстик стала известна после скандала, связанного с разводом телеведущего Дмитрия Диброва. Супруг бизнесвумен и экс-жена Диброва начали отношения, будучи еще не разведенными.

В одном из интервью Полина Диброва даже заявляла, что Елена Товстик угрожала навредить себе, если где-то увидит бывшего мужа вместе с ней. Она призывала близких помочь многодетной матери и найти для нее специалиста.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу.

Ранее сообщалось, что Долина усилила охрану из‑за провокаций.
 
