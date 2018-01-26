Руки не из того места: как знаменитостей калечат на обложках

По традиции, перед вручением премии «Оскар» американский журнал Vanity Fair представил голливудскую обложку с самыми заметными участниками киноиндустрии. В фотосессии приняли участие 12 актеров и актрис, среди которых Риз Уизерспун, Николь Кидман, Том Хэнкс, Опра Уинфри, Джессика Честейн, Зендая, а также бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер. Впрочем, предметом для широкого обсуждения в прессе стал отнюдь не звездный состав участников, а неудачное использование фотошопа. На снимке пользователи интернета увидели у Риз Уизерспун третью ногу. Актриса ситуацию восприняла с юмором, о чем рассказала в своем аккаунте в твиттере. «Ну… Я полагаю, уже все знают… У меня три ноги. Надеюсь, вы все еще принимаете меня такой, какая я есть», — написала она.

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Vanity Fair отрицают, что ошиблись при обработке фотографии, объяснив, что иллюзию появления третьей ноги на фото дает подкладка на платье актрисы. Если вглядеться в обложку внимательнее, можно обнаружить, что это действительно так. Но пользователей интернет-сетей было уже не остановить: они приписали лишние конечности и другим участницам фотосессии, породив волну обсуждений.

Фото, которое распространили в соцсетях(слева) и настоящее фото с бэкстеджа фотосессии для VF (справа)

Так в сети появилась фотография Опры Уинфри с тремя руками: на снимке две руки актрисы лежат на коленях, тогда как третья обнимает за талию Риз Уизерспун. Не успела публика поверить, что и тут редакция журнала попала впросак, как выяснилось, что фотография не более чем шутка: в оригинальном портфолио журнала есть не отретушированный снимок (на котором, кстати, видны слегла проступающие вены на ногах Уизерспун), где с руками Опры все в порядке — их всего лишь две. Авторство комичного фотошопа приписывают редактору BuzzFeed Сэму Страйкеру. Фотография, которую он опубликовал в своем твиттере с подписью «Ретвитни это фото Опры с тремя руками, или тебе не будет везти десять лет» собрала уже боле 52 тыс. ретвитов.

Сама актриса шутку оценила, написав в своем твиттере, что одобряет третью ногу Риз Уизерспун, так как знает, что та ничего не имеет против ее третьей руки.

Retweet this picture of Oprah with 3 hands or you'll have a decade of bad luck pic.twitter.com/nPMOoe3kQk — Sam Stryker (@sbstryker) 25 января 2018 г.

Следующим поводом для обсуждения стали ноги актрисы Зендаи, точнее, одна нога, которая внезапно исчезла со снимка. Девушка позировала в платье в пол, с высоким разрезом. Однако куда пропала вторая нога, неизвестно до сих пор — с официальными комментариями Vanity Fair не выступал.

Публика с радостью поверила в то, что Vanity Fair переборщили с фотошопом — раньше неумеренное использование ретуши регулярно вызывало нарекания и со стороны героев съемок, и со стороны читателей. Звезды, как правило, обижаются, если для страниц модных журналов их пытаются улучшить, скрыв то, что, по мнению редакторов и художников, выглядит дефектом.

Последний скандал был связан с фотографией голливудской звезды нигерийского происхождения Люпиты Нионго: для ноябрьского номера журнала Grazia ее курчавые волосы — такие же, как у всех представителей ее расы — искусственно европеизировали, убрав с фотографии кудрявый хвостик и разгладив ее голову. Звезда, разумеется, была возмущена. По схожей причине выразила свое негодование действиями редакции The Evening Standard певица Соланж Ноулз — ей не понравилось что с обложки исчезли косы, важный признак принадлежности к ее культуре и часть образа.

Невеста принца Гарри Меган Маркл тоже часто возмущается тем, что фотографы искусственно делают ее смуглую кожу светлее.

Наполовину афроамериканка, она гордится своим происхождением и не готова становиться светлее, а также избавляться от своих веснушек.

Не любят фотографов, использующих фотошоп, чтобы «улучшить» снимок, и звезды, размеры которых превышают всеми любимый S: когда их формы намеренно уменьшают, это кажется им оскорбительным. Чаще всего против этого выступают Кейт Уинслет, которую делают стройнее из года в год, и каждый раз ей это не нравится (впервые она выразила возмущение еще в 2003-м, когда ее «вытянули» для обложки GQ), и Лина Данэм, предпочитающая оказываться на страницах журнала вообще без фотошопа и не скрывать, что у нее есть целлюлит.

Um, how fucking long is Gigi Hadid's arm on the cover of Vogue? https://t.co/c6SUZ5Ox07 pic.twitter.com/Y8KKFlTVJx — Jarett Wieselman (@JarettSays) 8 февраля 2017 г.

Ошибки ретушеров, которые слишком усердствуют при обработке фотографий, иногда делают людей совсем неестественными. В феврале 2017-го пользователи соцсетей возмутились, увидев, что на мартовской обложке Vogue у модели Джиджи Хадид слишком длинная рука — на фото она обнимает свою подругу, модель Кендалл Дженнер, а рука ее захватывает еще и талию Эшли Грэм, модель размера плюс. Захватывает полностью — чтобы зрителю самая востребованная модель с формами казалась более стройной. Учитывая, что тот выпуск журнала был посвящен победе над общепринятыми стандартами и разнообразию проявлений красоты, попытка сделать Эшла Грэм чуть более худенькой, да еще и таким странным, неестественным способом, выглядела вызывающей.

Случаются и совсем комичные истории — например, на обложке журнала Glamour (ноябрь 2011-го) у актрисы Кристен Стюарт исчезла часть руки, а Лина Данэм вообще лишилась этой конечности на обложке Vogue в 2014 году.