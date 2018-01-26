Руки не из того места: как знаменитостей калечат на обложках

По традиции, перед вручением премии «Оскар» американский журнал Vanity Fair представил голливудскую обложку с самыми заметными участниками киноиндустрии. В фотосессии приняли участие 12 актеров и актрис, среди которых Риз Уизерспун, Николь Кидман, Том Хэнкс, Опра Уинфри, Джессика Честейн, Зендая, а также бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер. Впрочем, предметом для широкого обсуждения в прессе стал отнюдь не звездный состав участников, а неудачное использование фотошопа. На снимке пользователи интернета увидели у Риз Уизерспун третью ногу. Актриса ситуацию восприняла с юмором, о чем рассказала в своем аккаунте в твиттере. «Ну… Я полагаю, уже все знают… У меня три ноги. Надеюсь, вы все еще принимаете меня такой, какая я есть», — написала она.
Vanity Fair отрицают, что ошиблись при обработке фотографии, объяснив, что иллюзию появления третьей ноги на фото дает подкладка на платье актрисы. Если вглядеться в обложку внимательнее, можно обнаружить, что это действительно так. Но пользователей интернет-сетей было уже не остановить: они приписали лишние конечности и другим участницам фотосессии, породив волну обсуждений.
Так в сети появилась фотография Опры Уинфри с тремя руками: на снимке две руки актрисы лежат на коленях, тогда как третья обнимает за талию Риз Уизерспун. Не успела публика поверить, что и тут редакция журнала попала впросак, как выяснилось, что фотография не более чем шутка: в оригинальном портфолио журнала есть не отретушированный снимок (на котором, кстати, видны слегла проступающие вены на ногах Уизерспун), где с руками Опры все в порядке — их всего лишь две. Авторство комичного фотошопа приписывают редактору BuzzFeed Сэму Страйкеру. Фотография, которую он опубликовал в своем твиттере с подписью «Ретвитни это фото Опры с тремя руками, или тебе не будет везти десять лет» собрала уже боле 52 тыс. ретвитов.
Сама актриса шутку оценила, написав в своем твиттере, что одобряет третью ногу Риз Уизерспун, так как знает, что та ничего не имеет против ее третьей руки.
Следующим поводом для обсуждения стали ноги актрисы Зендаи, точнее, одна нога, которая внезапно исчезла со снимка. Девушка позировала в платье в пол, с высоким разрезом. Однако куда пропала вторая нога, неизвестно до сих пор — с официальными комментариями Vanity Fair не выступал.
Публика с радостью поверила в то, что Vanity Fair переборщили с фотошопом — раньше неумеренное использование ретуши регулярно вызывало нарекания и со стороны героев съемок, и со стороны читателей. Звезды, как правило, обижаются, если для страниц модных журналов их пытаются улучшить, скрыв то, что, по мнению редакторов и художников, выглядит дефектом.
Последний скандал был связан с фотографией голливудской звезды нигерийского происхождения Люпиты Нионго: для ноябрьского номера журнала Grazia ее курчавые волосы — такие же, как у всех представителей ее расы — искусственно европеизировали, убрав с фотографии кудрявый хвостик и разгладив ее голову. Звезда, разумеется, была возмущена. По схожей причине выразила свое негодование действиями редакции The Evening Standard певица Соланж Ноулз — ей не понравилось что с обложки исчезли косы, важный признак принадлежности к ее культуре и часть образа.
Невеста принца Гарри Меган Маркл тоже часто возмущается тем, что фотографы искусственно делают ее смуглую кожу светлее.
Наполовину афроамериканка, она гордится своим происхождением и не готова становиться светлее, а также избавляться от своих веснушек.
Не любят фотографов, использующих фотошоп, чтобы «улучшить» снимок, и звезды, размеры которых превышают всеми любимый S: когда их формы намеренно уменьшают, это кажется им оскорбительным. Чаще всего против этого выступают Кейт Уинслет, которую делают стройнее из года в год, и каждый раз ей это не нравится (впервые она выразила возмущение еще в 2003-м, когда ее «вытянули» для обложки GQ), и Лина Данэм, предпочитающая оказываться на страницах журнала вообще без фотошопа и не скрывать, что у нее есть целлюлит.
Ошибки ретушеров, которые слишком усердствуют при обработке фотографий, иногда делают людей совсем неестественными. В феврале 2017-го пользователи соцсетей возмутились, увидев, что на мартовской обложке Vogue у модели Джиджи Хадид слишком длинная рука — на фото она обнимает свою подругу, модель Кендалл Дженнер, а рука ее захватывает еще и талию Эшли Грэм, модель размера плюс. Захватывает полностью — чтобы зрителю самая востребованная модель с формами казалась более стройной. Учитывая, что тот выпуск журнала был посвящен победе над общепринятыми стандартами и разнообразию проявлений красоты, попытка сделать Эшла Грэм чуть более худенькой, да еще и таким странным, неестественным способом, выглядела вызывающей.
Случаются и совсем комичные истории — например, на обложке журнала Glamour (ноябрь 2011-го) у актрисы Кристен Стюарт исчезла часть руки, а Лина Данэм вообще лишилась этой конечности на обложке Vogue в 2014 году.