Россияне назвали самые важные лично для себя книги и композиции

Большинство россиян назвали в числе самых важных лично для себя книг Библию, романы «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва Толстого и «Как закалялась сталь» Николая Островского, а также Конституцию России. Об этом на основании совместного исследования с Russian Field сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов в своем Telegram-канале.

Политолог рассказал, что цикл исследований призван определить, какие песни и книги формируют культурный код России. Ранее в его рамках было выявлено, что для поколений важны книги-символы их эпохи. Однако, как отмечается, лично для себя люди выбирают книги, которые повлияли на их картину мира.

В опросе о книгах чаще всего, по словам Асафова, респонденты называли Библию. В ту же категорию книг о духовном поиске вошли занявший второе место роман «Мастер и Маргарита», а также «Война и мир», «Как закалялась сталь» и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Для людей старших поколений «Как закалялась сталь» является важным текстом: пример Павки Корчагина с его сложным трагическим путем для многих стал мотивацией личных поступков», — подчеркнул политолог.

Также, добавил Асафов, в топ личных предпочтений респондентов вошли букварь и азбука. «Для людей первые шаги в освоении русского языка — это важная ступень формирования личности и взросления», — пояснил политолог.

При этом роман Джорджа Оруэлла у респондентов 18-44 лет не вошел в топ личных предпочтений — в нем лидируют «Мастер и Маргарита», «Война и мир» и цикл о Гарри Поттере.

«Показательно появление в списке таких фэнтезийных саг, как «Властелин колец» и «Гарри Поттер». В основе этих историй лежат универсальные модели духовного поиска, нравственного выбора и становления личности, которые продолжают служить ориентирами для многих читателей», — отметил Асафов.

Он добавил, что вхождение в рейтинг важных для россиян книг Конституции РФ говорит о том, что мировоззрение жителей страны сильно связано с пониманием прав, обязанностей и принадлежности к стране.

Отмечается, что по итогам опроса о важных лично для себя песнях у респондентов на первый план вышли композиции, ассоциирующиеся с детством, семьей и важными моментами в личной жизни.

«Например, среди респондентов 18-29 лет в топе на втором месте оказалась «Песня мамонтенка», — рассказал Асафов.

Также в ответах часто встречаются колыбельные, «Солнечный круг» и «В лесу родилась елочка». Их называли как молодые участники опроса, так и респонденты старших поколений.

Политолог добавил, что в список вошли также «Я свободен» Валерия Кипелова и «Группа крови» Виктора Цоя.

При этом в личном топе разных возрастных групп оказались песни, ассоциирующиеся с благодарностью жизни, прожитым опытом и рефлексией над ним: «Как молоды мы были» Александра Градского, «Надежда» Анны Герман и «Я люблю тебя, жизнь» Марка Бернеса.

«Важнейшие композиции для респондентов всех возрастов — песни-символы единства страны, такие как Гимн России и «День Победы». Гимн упомянули 13% респондентов — больше, чем любую другую композицию. Он лидирует во всех группах. Это показывает, что идея принадлежности к стране является частью картины мира многих участников опроса», — резюмировал Асафов.