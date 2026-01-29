Писатель Шахназаров назвал способ для защиты россиян от мошенников

Вирусные ролики могут помочь в просвещении россиян в вопросе кибермошенничества. Об этом заявил писатель, публицист и генеральный директор «Абзац Медиа» Михаил Шахназаров, передает интернет-издание «Абзац».

В ходе выступления на заседании комиссии Совфеда по информационной политике он допустил, что деньги на эти цели можно выделить из средств, которые направляют на работу с населением в социальных сетях.

«Направьте эти деньги на ликбез, где люди, имеющие какой-то статус, какую-то известность, будут разъяснять, как действуют мошенники. <...> Вот эти вирусные ролики смотрят все: и дедушки, и бабушки, и маленькие детишки», – сказал Шахназаров.

Зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов в рамках мероприятия отметил, что в стране остановился рост количества случаев хищений средств телефонными мошенниками, однако, проблема все еще остается актуальной.

До этого Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши. Участники дискуссии обсудили дальнейшие шаги в законодательстве и правоприменении для эффективного противодействия киберпреступности.

Ранее сообщалось, что мошенники обрушили на россиян новую волну налогового мошенничества.