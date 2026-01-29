Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

Писатель Шахназаров назвал способ для защиты россиян от мошенников

Писатель Шахназаров: вирусные ролики помогут защитить россиян от мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Вирусные ролики могут помочь в просвещении россиян в вопросе кибермошенничества. Об этом заявил писатель, публицист и генеральный директор «Абзац Медиа» Михаил Шахназаров, передает интернет-издание «Абзац».

В ходе выступления на заседании комиссии Совфеда по информационной политике он допустил, что деньги на эти цели можно выделить из средств, которые направляют на работу с населением в социальных сетях.

«Направьте эти деньги на ликбез, где люди, имеющие какой-то статус, какую-то известность, будут разъяснять, как действуют мошенники. <...> Вот эти вирусные ролики смотрят все: и дедушки, и бабушки, и маленькие детишки», – сказал Шахназаров.

Зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов в рамках мероприятия отметил, что в стране остановился рост количества случаев хищений средств телефонными мошенниками, однако, проблема все еще остается актуальной.

До этого Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши. Участники дискуссии обсудили дальнейшие шаги в законодательстве и правоприменении для эффективного противодействия киберпреступности.

Ранее сообщалось, что мошенники обрушили на россиян новую волну налогового мошенничества.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!