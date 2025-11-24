Жена Брюса Уиллиса пожертвует мозг актера после его кончины

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что собирается пожертвовать мозг ее мужа для научных исследований. Ее слова передает The WP Times.

Хеминг назвала передачу мозга Уиллиса после его кончины «эмоционально трудным, но научно важным» шагом в понимании его болезни. Артист страдает от лобно-височной деменции.

В своих мемуарах Хеминг рассказала, что сейчас Уиллису требуется круглосуточный уход. Она отметила, что темы о кончине супруга стали неизбежной частью повседневной жизни их семьи после ухудшения состояния актера.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

У Брюса Уиллиса есть трое дочерей от Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Хеминг, которая моложе него на 23 года. У них две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как актер на самом деле относится к своей карьере.