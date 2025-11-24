На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена Брюса Уиллиса пожертвует мозг актера после его кончины

WP Times: жена Брюса Уиллиса Хеминг пожертвует мозг актера для научных исследований
true
true
true
close
Brickell & Broadbridge International

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что собирается пожертвовать мозг ее мужа для научных исследований. Ее слова передает The WP Times.

Хеминг назвала передачу мозга Уиллиса после его кончины «эмоционально трудным, но научно важным» шагом в понимании его болезни. Артист страдает от лобно-височной деменции.

В своих мемуарах Хеминг рассказала, что сейчас Уиллису требуется круглосуточный уход. Она отметила, что темы о кончине супруга стали неизбежной частью повседневной жизни их семьи после ухудшения состояния актера.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

У Брюса Уиллиса есть трое дочерей от Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Хеминг, которая моложе него на 23 года. У них две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как актер на самом деле относится к своей карьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами