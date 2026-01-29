Размер шрифта
«Где жена?»:Носков и Дробыш рассказали, что раздражает их дома

Певец Носков пошутил, что только жена может вывести его из себя дома
Кадр телеканала «Беларусь 24»

Заслуженный артист России Николай Носков в шутку заявил, что дома его может вывести из себя только жена. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Его шутку поддержал продюсер Виктор Дробыш.

«Где она, где жена?», — засмеялись Николай Носков и Виктор Дробыш.

Они уточнили, что все супруги выводят из себя мужей одинаково.

«По-разному? Не бывает по-разному, все одинаковые. Поверьте, все одинаковые», — заключил Дробыш.

По данным телеканала, Николай Носков и его жена Марина находятся в браке 45 лет.

Накануне сообщалось, что Николай Носков в честь своего 70-летнего юбилея впервые за долгое время выступил перед публикой и исполнил вживую свой хит «Это здорово». Музыкант в 2017 году перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, а также столкнулся с проблемами с речью. Некоторое время артист передвигался на инвалидном кресле, однако, теперь он ходит с тростью.

Носков также рассказал журналистам, что планирует выпустить новую песню «Однажды сойти с ума», ее релиз запланирован на 13 февраля.

Ранее были названы самые «дорогие» российские звезды 2025 года.
