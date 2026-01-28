Стало известно о состоянии Розы Сябитовой после операции

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова восстанавливается после артроскопической операции на руке. Об этом Общественной Службе Новостей сообщила менеджер знаменитости Ксения Шевченко.

По словам менеджера, восстановление Сябитовой проходит под присмотром специалиста.

«Роза Раифовна ходит на лечебную физкультуру и занимается дома в спортзале. Возраст, конечно, берет свое, и восстановление будет не быстрым, но она настроена позитивно», — отметила Шевченко.

Она добавила, что, несмотря на свое состояние, телеведущая уже возобновила съемки в проекте «Давай поженимся!». При этом после работы над программой Сябитова отправляется в клинику, где делает все необходимые процедуры.

Напомним, 1 декабря 2025 года Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале, что ей предстоит операция. Телеведущая поделилась, что после одного из спортивных реалити-шоу у нее заболела рука, а результаты МРТ подтвердили необходимость хирургического вмешательства.

Артистка добавила, что поняла свою ошибку, и подчеркнула, что выполнять физические нагрузки необходимо не через напряжение, а через расслабление тела. При этом ведущая призналась, что и в 2026 году будет участвовать в экстремальных шоу.

Ранее Роза Сябитова пожаловалась на новогодний подарок.