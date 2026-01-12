Размер шрифта
Стас Михайлов на полмиллиона рублей снизил гонорар за корпоративы

«Абзац»: певец Стас Михайлов снизил стоимость выступления на корпоративах
Пресс-служба «Радио Дача»

Певец Стас Михайлов уменьшил гонорар на корпоративы на полмиллиона рублей. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на ивент-агентство.

По данным издания, Михайлов готов выступить за 8,5 миллиона рублей на частном мероприятии вместо 9 миллионов. Отмечается, что в эту сумму не входят траты на бытовой и технический райдеры. За них заказчики должны заплатить около 1,5–2 миллиона рублей.

В райдер Михайлова вошли кефир, черная икра, вода определенной марки и свежие фрукты.

7 января продюсер Сергей Дворцов рассказал, что телеведущий Дмитрий Дибров после развода поднял свой гонорар на частные мероприятия почти в два раза.

По словам Дворцова, Дибров получает от 4 миллионов рублей за выступление на корпоративе. Раньше он брал 2,5 миллиона рублей за мероприятия.

Шоумен добавил, что не все знаменитости поднимают гонорары на фоне слухов о своей личной жизни. В пример он привел телеведущую Леру Кудрявцеву, которая не изменила свой ценник на корпоративы на фоне своих конфликтов с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода заработала на корпоративе для российской бизнесвумен около 15 млн рублей.

