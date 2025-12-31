Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребенка

Актриса Наталья Бардо ждет второго ребенка от Марюса Вайсберга
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг станут родителями во второй раз. Об этом Бардо рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда опубликовала кадры, на которых супруг просит ее «родить ему дочку». После этого она говорит, что подумает, а потом показывает кадры с округлившимся животом.

Наталья Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.

У пары есть общий сын. Эрик родился 31 мая 2016 года. Бардо признавалась, что ей непросто дается материнство и она не стесняется об этом откровенно говорить.

26 декабря звезда сериала «Девушки с Макаровым» //www.gazeta.ru/family/news/2025/12/26/27509695.shtmlпризналась, что с семьей находится в Лос-Анджелесе. По словам артистки, у нее пока тяжело проходит адаптация в новых условиях.

Ранее певица Марго призналась, что не смотрит на цену при выборе подарков для сына.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540919_rnd_9",
    "video_id": "record::aae3a2b9-ac82-4c13-8036-1fbbbb4bdced"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+