Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребенка

Актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг станут родителями во второй раз. Об этом Бардо рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда опубликовала кадры, на которых супруг просит ее «родить ему дочку». После этого она говорит, что подумает, а потом показывает кадры с округлившимся животом.

Наталья Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.

У пары есть общий сын. Эрик родился 31 мая 2016 года. Бардо признавалась, что ей непросто дается материнство и она не стесняется об этом откровенно говорить.

26 декабря звезда сериала «Девушки с Макаровым» //www.gazeta.ru/family/news/2025/12/26/27509695.shtmlпризналась, что с семьей находится в Лос-Анджелесе. По словам артистки, у нее пока тяжело проходит адаптация в новых условиях.

