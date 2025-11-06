На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известная ведущая сломала зуб в прямом эфире

Телеведущая Дили сломала зуб о карамельное яблоко в прямом эфире
Кадр из видео/ITV

Известная британская телеведущая Кэт Дили в прямом эфире шоу «Этим утром» сломала зуб. Об этом сообщает Independent.

49-летнюю артистку и ее напарника Бена Шепарда угощал карамельными яблоками шеф-повар Эллиот Гровер. Гровер настаивал на том, что карамель на яблоках недостаточно тверда, чтобы навредить зубам, хотя и попросил ведущих «быть осторожными».

Откусив одно из яблок, Дили внезапно остановилась и с озабоченным видом потрогала свой зуб пальцем.

«У меня откололся зуб!» — воскликнула она.

Летом 2025 года американский актер Джеймс Кромвелл признался, что перестал есть мясо после съемок фильма о говорящем поросенке-пастухе «Бэйб-четвероногий малыш». Сыгравший роль фермера Хоггетта Кромвелл вспомнил, как на второй день съемок пришел на обед раньше всех.

«И все животные, с которыми я работал тем утром, были на столе: разделанные, в виде фрикасе, зажаренные и припущенные. Именно тогда я решил стать веганом», — делится он.

Ранее дрессировщик Виктор Зуйков рассказал о курьезе на съемках у Никиты Михалкова.

