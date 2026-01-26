Размер шрифта
Миссия ЮНЕСКО прибыла в Петербург впервые с 2018 года

Эксперты ЮНЕСКО прибыли в Петербург для инспекции объекта всемирного наследия
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) прибыла в Санкт-Петербург впервые с 2018 года. Об этом сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) во «ВКонтакте».

«С визитом в Санкт-Петербург по приглашению российской стороны в соответствии с рекомендациями МИД прибыла консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС», — говорится в сообщении.

В начале визита, в преддверии Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады, международные эксперты посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к монументу «Мать-Родина».

В КГИОП отметили, что исторический центр Петербурга и связанные с ним группы памятников являются одним из наиболее крупных в мире градостроительных объектов в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и первым в списке российским объектом.

В ходе визита миссии петербургские власти рассказали экспертам о сохранении культурного наследия. Обсудили планы и реализацию крупных градостроительных проектов, таких как строительство многофункциональных высотных комплексов в Лахте, развитие транспортной инфраструктуры, возведение колокольни Смольного собора, реставрация Конюшенного ведомства и другие инициативы.

Миссию также проинформируют о сохранении объекта всемирного наследия на территории Ленинградской области, рассказали в комитете.

После визита эксперты представят итоговый отчет, который направят властям.

В августе прошлого года МИД России обвинил ЮНЕСКО в игнорировании ущерба культурному наследию Курской области, нанесенного ВСУ.

Ранее Лавров сообщил, что Россия продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО.
 
