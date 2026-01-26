Размер шрифта
Муж Бородиной снимется в новом реалити

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что ее муж снимется в реалити-шоу
Телеведущая Ксения Бородина сообщила в Telegram-канале, что ее муж Николай Сердюков снимется в новом реалити-шоу.

Бородина не раскрыла подробности проекта. Она уточнила, что сама участвовать в передаче не собирается.

В июне 2025-го Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. В январе 2026-го она призналась, что хотела бы завести совместного ребенка с супругом.

Бородина заявляла, что рожать никогда не поздно, если это не грозит здоровью матери и малыша. По мнению телеведущей, после 40 лет у женщин также появляется возможность «нормально» уделять время воспитанию ребенка.

Бородина и Сердюков познакомились на шоу «Последний герой. Русский сезон». Позже они вместе поучаствовали в проекте «Сокровища императора».

Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Ксения Бородина раскрыла, почему бросила курить.
 
