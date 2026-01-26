Бородина рассказала о желании стать матерью в третий раз

Телеведущая Ксения Бородина в Telegram-канале призналась, что хотела бы родить третьего ребенка.

42-летняя Бородина отметила, что готова родить в настоящее время. Она уверена, что заводить ребенка нужно в осознанном возрасте – когда женщина морально готова стать матерью.

«И если здоровье это позволяет сделать за 40, то почему бы то не сделать? И любимыми способами. Если хочешь ребенка. Главное – не рисковать своим здоровьем! А так быть мамой – это ни с чем несравнимое чувство для меня, и, конечно, я хочу малыша», – поделилась знаменитость.

Поклонники поинтересовались у Бородиной, хочет ли она совместного ребенка с мужем – блогером Николаем Сердюковым. Телеведущая ответила положительно.

«Как можно не хотеть?» – отметила теледива.

Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

Ранее Пилягин заступился за мужа Бородиной.