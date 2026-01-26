Юлия Хлынина дала совет, как сохранить отношения

Актриса Юлия Хлынина заявила, что сохранить отношения поможет честный разговор партнеров. Таким мнением она поделилась в разговоре с «Пятым каналом».

«Если разговаривать честно, искренне, то, может быть, разводов будет меньше, расставаний будет меньше. Я это на самом деле и себе тоже говорю, потому что у меня тоже не всегда получается быть искренней», — поделилась Хлынина.

При этом актриса отметила, что не все отношения необходимо сохранять. По ее мнению, от некоторых людей следует уходить как можно быстрее. Например, стоит это сделать, если человек пытается указать на недостатки внешности своего партнера.

Артистка отметила, что внешний вид является собственной зоной ответственности каждого, а комментарии по этому поводу «глупые и не относятся к сути вещей». Людей, критикующих внешность своего избранника, Хлынина считает абьюзерами.

По словам актрисы, она сама не любит ходить в тренажерные залы и не всегда бывает удовлетворена собой, поэтому не указывает другим, что им делать.

До этого Юлия Хлынина признавалась, что активный отдых, такой как вейк-серф и падл, помогает ей поддерживать себя в форме. Она также старается правильно питаться. Однако актриса призналась, что ей пришлось преодолеть непростой путь, чтобы полюбить себя.

