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Актриса Юлия Хлынина рассказала, как поддерживает себя в форме

Актриса Хлынина призналась, что вейк-серф помогает ей поддерживать себя в форме

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Хлынина призналась, что активный отдых, в том числе вейк-серф и падл, помогает ей поддерживать себя в форме. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

Однако она отметила, что не успевает заниматься спортом. По ее словам, она также старается правильно питаться. При этом актриса уточнила, что ей пришлось преодолеть непростой путь, чтобы полюбить себя.

«На самом деле у меня с моим телом не всегда складывались отношения: у меня было РПП, но благодаря терапии я научилась с ним справляться», — поделилась Хлынина.

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева до этого призналась, что поддерживает себя в форме с помощью спорта и правильного питания. Утяшева ежедневно встает в шесть утра и делает зарядку. При этом она старается вовлекать в нее своих детей. Телеведущая катается на ролле, прыгает через скакалку и выполняет 5-7 нужных упражнений. Она отметила, что не стремится к очень накачанным ягодицам или кубикам пресса. Звезда также посоветовала не гнаться за трендами и стандартами красоты, а следить за своим самочувствием.

Ранее жена комика Ильи Соболева опубликовала фото в откровенном купальнике.

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