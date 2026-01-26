«Повезло с генетикой»: звезда «Вампиров средней полосы» раскрыла секрет своей фигуры

Актриса Анастасия Стежко раскрыла секрет своей стройной фигуры. В интервью «Леди Mail» знаменитость призналась, что ей повезло с генетикой.

«Если честно, никакого особого секрета я не открою. Мне повезло с генетикой, я не склонна к набору веса. Ну и спортом я действительно занимаюсь довольно активно уже больше 15 лет, трижды в неделю бываю в зале — силовые, функциональные тренировки», — рассказала Стежко.

Актриса добавила, что не придерживается каких-либо диет и ест все, что захочет. У знаменитости одно правило — «не объедаться» вечером. Однако и эту установку Стежко иногда нарушает. По словам артистки, если она плотно поужинала, то на следующий день у нее будет легкий завтрак.

Знаменитость также поделилась, что ее не волнуют комментарии пользователей Сети, которые обвиняют ее в излишней худобе и советуют набрать вес. По мнению Стежко, у каждого человека собственное представление, как должна выглядеть идеальная фигура.

«Главное, я нравлюсь себе и комфортно чувствую себя в своем весе», — заявила актриса.

До этого Анна Чиповская призналась, что с возрастом ей стало сложнее поддерживать стройную фигуру. По словам актрисы, до того, как ей исполнилось 30 лет, избегать лишних килограммов было значительно проще.

Ранее экс-ведущая «Матч ТВ» раскрыла секрет своей стройности.