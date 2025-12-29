Размер шрифта
«Хачапури не навредит»: экс-ведущая «Матч ТВ» раскрыла секрет своей стройности

Ведущая Олеся Серегина рассказала о правилах интервального голодания
Личный архив Олеси Серегиной

Экс-ведущая «Матч ТВ», филантроп и писательница Олеся Серегина раскрыла секрет своей стройной фигуры. В интервью с «Леди Mail» она призналась, что не ограничивает себя в питании и не избегает никаких продуктов, но регулярно тренируется, а также придерживается интервального голодания.

«Я ем все. И не скажу, что правильно питаюсь, ведь считаю, что, учитывая, сколько я тренируюсь, я могу себе позволить любой продукт и блюдо, которое захочу. Но тут, конечно, важна дозировка: если я съем половинку хачапури, пару конфет и несколько чипсов, ничего страшного не произойдет», — пояснила звезда.

При этом она отметила, что позволяет себе такие продукты иногда, так как понимает, что если питаться ими постоянно, это неизбежно причинит вред – как внешнему виду, так и здоровью в целом.

Лучше всего, по словам Серегиной, держать фигуру в тонусе, помимо спорта, ей помогает интервальное голодание. Так, ведущая старается не есть после 17:00, но после пробуждения в 7:00 плотно завтракает, а затем идет тренироваться. Затем в час дня звезда обедает, отдавая предпочтение белковым блюдам, а в 17:00 употребляет последний за день прием пищи – легкий ужин.

«Плюс — если в перерывах между приемами пищи я захочу съесть что-то не слишком полезное, я это съем. Ибо против всяких табу и ограничений — считаю, это неминуемо приводит к срывам», — отметила Серегина.

Напомним, в 2024 году популярная телеведущая приняла решение покинуть «Матч ТВ» после четырех лет работы на канале. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила свое решение уйти тремя причинами. Во-первых, она решила восстановить свое здоровье, которое пострадало из-за нерегулярного режима и подъемов в 4 утра. Во-вторых, решила посвятить больше времени благотворительному фонду «Дополнительное время», написанию книги и съемкам документальных фильмов. А в-третьих, Серегина решила проводить больше времени со своей семьей.

Ранее Олеся Серегина рассказала, как спаслась при заплыве через Босфор.

