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Пострадавший от Киркорова охранник рассказал об осложнениях после травмы

Пострадавший от Киркорова охранник Короткий: после травмы появились осложнения

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Охранник концертного зала «Крокус Сити Холл» Александр Короткий, получивший растяжение связок в ходе инцидента с Филиппом Киркоровым, в интервью Tsargrad.tv рассказал о своем самочувствии. По его словам, после травмы появились осложнения.

«Осложнения пошли. Потому что связки очень долго заживают. Тем более у меня работа на ногах. Придется хороший курс лечения пройти. <...> Мне надо делать уколы в саму связку. Периодически она начинает опухать, появляется жидкость там. Может месяц нормально быть, а потом опухает, и становится дискомфортно», — рассказал Короткий.

При этом, по его словам, прогнозы врачей относительно полного восстановления сустава позитивные.

27 сентября после концерта Ани Лорак Киркоров толкнул Короткого, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа. Только на днях охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков». Артисту могло грозить до четырех месяцев ареста за причинение легких телесных повреждений.

По словам адвоката музыканта Александра Добровинского, сразу после инцидента с охранником к Киркорову пришел следователь. Как заявил юрист, артист якобы обсудил с ним все детали произошедшего, и стороны пришли к соглашению.

Ранее Лолита ответила на требования вырезать ее из новогодних передач.

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