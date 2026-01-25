Ученика Стаса Михайлова обманули на 40 миллионов рублей

Ученик Стаса Михайлова, певец Максим Олейников признался в беседе с изданием «Абзац», что его обманули на 40 миллионов рублей.

Олейников рассказал, что купил жилье у прораба, а также договорился с ним о постройке двух домов. Однако в процессе работы строитель оформил одно здание на себя, а другое на сына.

«Потом все продал и сказал, что мне ничего не должен, якобы он все построил на свои деньги. У меня было 40 миллионов рублей, и их не стало. Эти деньги я занял под проценты, сейчас я не могу отдать долг», – поделился артист.

Олейников объяснил, что доверял прорабу, так как он был лучшим другом Сергея Кононова – продюсера Стаса Михайлова. После того как певца обманули, он подал заявление в полицию на мужчину и его сына по сговору в особо крупном размере. После этого исполнитель начал получать в свой адрес угрозы.

Артист подчеркнул, что имеет все аудио- и видеозаписи разговоров и переписок не только с прорабом, но и его сыном.

«Сын на первом заседании суда сказал, что он меня впервые видит, хотя он у меня в клипе снимался, как и его отец. Встречаться они отказываются», – отметил певец.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Россию актер потерял 20 млн рублей.