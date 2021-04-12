Максим Фадеев рассказал, как он смог похудеть на 115 кг

Режиссёр Максим Фадеев на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве, 09.11.2015
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ про секрет «экстремального» похудания на 115 кг.

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