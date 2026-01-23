Адвокат рассказал, как Самойлова и Джиган разделят имущество

Адвокат рэпера Джигана Сергей Жорин рассказал, как в случае отмены брачного договора его клиент разделит имущество с женой — блогершей Оксаной Самойловой. Жорина цитирует kp.ru.

Специалист отказался комментировать недавно попавший в сеть перечень имущества Джигана, которое получит Самойлова, если музыканту не удастся оспорить контракт. В списке оказались трехэтажный особняк, три квартиры, автомобиль Volkswagen Multivan — всего имущества на 400 млн рублей.

«К сожалению, я не уполномочен комментировать перечень имущества. При этом, в интернете описаны подробности, которые даже я не знаю», — рассказал Жорин.

Он добавил, что в случае, если суд признает брачный договор недействительным, то по закону имущество будет делиться пополам.

Все недвижимое имущество семьи было изначально оформлено на Устименко, но в определенный момент — после выхода рэпера из психбольницы — пара подписала брачный договор. Адвокат Джигана утверждает, что в момент подписания брачного договора он принимал лекарства и не осознавал, что делает. Сейчас защита рэпера намерена оспорить документ.

Ранее адвокат Лурье рассказала, остались ли у Долиной долги по ЖКХ.