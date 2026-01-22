Умерла 42-летняя звезда фильма «Любка»

Актриса Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет. Об этом сообщила aif.ru ее коллега Мария Букнис.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Городенцева скончалась 13 июля 2025 года, однако об этом стало известно только сейчас. Букнис призналась, что ее потрясла ранняя смерть коллеги.

«Ведь она совсем молодая. Я сама случайно узнала. Очень странно, что об этом долго нигде не писали. Может быть, причина была в характере Насти. Она была скрытной, может, не хотела, чтобы знали о ее болезни и смерти. Даже многие коллеги не знали...» — поделилась артистка.

Букнис отметила, что виделась с актрисой несколько лет назад. Тогда, по словам актрисы, ее коллега выглядела здоровой и в хорошем расположении духа.

Анастасия Городенцева наиболее известна по главной роли в картине «Любка», где она сыграла врача Ирину Зальцман. В ее фильмографии 19 работ. Она играла в проектах «Птичка в клетке», «Ученица чародея», «Смертельный номер», «Команда Че», «Олимпийская деревня», «Дом малютки», «Идеальное заблуждение».

В 2022 году Городенцева срежиссировала фильм «Восемь разгневанных женщин», где сыграла главную роль.

