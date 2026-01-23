Размер шрифта
Звездный хирург объяснил отсутствие изменений во внешности Плющенко после операции

Хирург Короткий: Плющенко не хотел с помощью операции сделать эффект лисьих глаз
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Евгений Плющенко поделился снимками с результатами своей операции по изменению форм глаз. Однако многие пользователи Сети отметили, что внешность знаменитости не изменилась. Звездный пластический хирург Игорь Короткий объяснил Общественной Службе Новостей, что спортсмен не стремился таким образом добиться эффекта лисьих глаз.

«Плющенко сделали кантопексию. То есть ему просто немного подтянули внешние углы век и укрепили их. Возможным последствием такой операции может стать сужение разреза глаз, но это не меняет кардинально их форму», — рассказал специалист.

По мнению хирурга, такая процедура была показана фигуристу, поскольку с возрастом кожа вокруг его глаз начала «сползать» вниз. Короткий подчеркнул, что специалисты вряд ли обещали Плющенко, что внешние углы его глаз станут приподнятыми.

При этом эксперт отметил, что сейчас у фигуриста отек, который скрывает окончательный результат операции. По его словам, для полного восстановления области вокруг глаз требует от полугода до двух лет.

В декабре супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, назвала его лицо после лифтинга «азиатским».

Ранее Евгения Плющенко назвали жертвой пластики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693049_rnd_0",
    "video_id": "record::6dd8e6b3-98d2-438d-985c-2798c816eea9"
}
 
