Культура

Марк Богатырев о занятиях йогой: «Я этим горжусь»

Актер Марк Богатырев раскрыл, что уже девять лет занимается йогой
Пресс-служба СТС

Актер Марк Богатырев поделился, что на протяжении девяти лет занимается йогой. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Недавно Богатырев вернулся в Россию из Таиланда, куда улетел после развода с Татьяной Арнтгольц в декабре. Актер рассказал, что даже во время своего путешествия он продолжал практиковать йогу.

«Ну я девять лет занимаюсь йогой уже. Я когда-то первый раз сбежал же оттуда (из Таиланда — прим. ред.), не смог выдержать, очень сложно. Болели колени, спина, и очень тяжело было остановить мысленный поток, а спустя 12 лет это прошло, и я этим горжусь», — раскрыл артист.

Богатырев добавил, что в Таиланде он также практиковал медитацию, ездил на мотоцикле, ходил в горы и пил коксовое молоко.

Брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц был официально расторгнут 11 декабря 2025 года. По данным СМИ, инициатором разрыва стал актер, подавший заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании супругов попала в прессу, артист опубликовал в личном блоге пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его текстом о переменах и неизбежном будущем.

У экс-супругов остался общий ребенок — четырехлетний сын Данила. Богатырев проводит время с мальчиком и делится фотографиями с ним в соцсетях.

Ранее Марк Богатырев высказался об экранизациях произведений русской литературы.

