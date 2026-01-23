Марк Богатырев о занятиях йогой: «Я этим горжусь»

Актер Марк Богатырев раскрыл, что уже девять лет занимается йогой

Актер Марк Богатырев поделился, что на протяжении девяти лет занимается йогой. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Недавно Богатырев вернулся в Россию из Таиланда, куда улетел после развода с Татьяной Арнтгольц в декабре. Актер рассказал, что даже во время своего путешествия он продолжал практиковать йогу.

«Ну я девять лет занимаюсь йогой уже. Я когда-то первый раз сбежал же оттуда (из Таиланда — прим. ред.), не смог выдержать, очень сложно. Болели колени, спина, и очень тяжело было остановить мысленный поток, а спустя 12 лет это прошло, и я этим горжусь», — раскрыл артист.

Богатырев добавил, что в Таиланде он также практиковал медитацию, ездил на мотоцикле, ходил в горы и пил коксовое молоко.

Брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц был официально расторгнут 11 декабря 2025 года. По данным СМИ, инициатором разрыва стал актер, подавший заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании супругов попала в прессу, артист опубликовал в личном блоге пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его текстом о переменах и неизбежном будущем.

У экс-супругов остался общий ребенок — четырехлетний сын Данила. Богатырев проводит время с мальчиком и делится фотографиями с ним в соцсетях.

