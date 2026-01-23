Списывать у Холмса и тусоваться с Онегиным: раскрыты студенческие мечты россиян

Лидером среди «помощников» для списывания у россиян стал Шерлок Холмс, а идеальным спутником на студенческих вечеринках — Евгений Онегин. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования, проведенного сервисами VK Знакомства и Литрес.

В рейтинге лучших помощников для списывания победу одержал Холмс — за него проголосовали 26% опрошенных. На втором месте — Мастер из «Мастера и Маргариты» (11%), на третьем — Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (9%).

Тем, кто ищет идеального соседа по комнате в общежитии, тоже приглянулся Шерлок Холмс: 17% респондентов выбрали его. Еще среди лучших соседей оказались та же Татьяна Ларина (14%) и Джейн Эйр (12%) — героиня романа Шарлотты Бронте.

Идеальным спутником для прогулов пар россияне назвали Д'Артаньяна из «Трех мушкетеров» Александра Дюма — за него проголосовали 16% участников. Также популярными вариантами стали Маргарита («Мастер и Маргарита», 13-14%) и Воланд (13-14%).

Для походов на студенческую вечеринку респонденты чаще всего выбирали Евгения Онегина (16%), Воланда (15%) и Д'Артаньяна (14%).

Актеры Игорь Озеров (в роли Владимира Ленского) и Светлана Немоляева (в роли Ольги Лариной) в фильме «Евгений Онегин» (1958) Ленфильм

Мнения мужчин и женщин о том, кто является идеалом студенческой влюбленности, разошлись. Среди мужчин лидировала Маша Миронова из «Капитанской дочки» (12%), за ней следовала Ассоль из «Алых парусов» (11%), а замыкала тройку Наташа Ростова из романа Льва Толстого.

Женщины, в свою очередь, предпочли Ретта Батлера из «Унесенных ветром» (11%), Воланда («Мастер и Маргарита») и Андрея Болконского («Война и мир») — 10% и 9% соответственно.

Исследование было приурочено ко Дню российского студенчества 25 января и включало 1 546 респондентов из разных регионов страны.

