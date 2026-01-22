Стало известно, когда в РФ выйдет триллер о Нюрнбергском процессе с Кроу и Малеком

Триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу выйдет в российский прокат 19 марта 2026 года

Психологический триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком выходит в российский прокат 19 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дистрибьютора World Pictures.

Фильм основан на документальной книге американского журналиста Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». В центре сюжета — психологическое противостояние между психиатром Дугласом Келли (Рами Малек) и рейхсмаршалом нацистской Германии Германом Герингом (Рассел Кроу). От исхода их интеллектуальной дуэли зависит судьба Нюрнбергского процесса — крупнейшего судебного разбирательства XX века.

«В схватке лицом к лицу с Расселом в такой обстановке невозможно сдерживаться. Были моменты, когда мы, находясь в сантиметрах друг от друга, кричали, уничтожали друг друга, и всё же находили в себе что-то человечное. Играть с ним в паре было великолепно», — делился деталями съемок Малек.

Мировая премьера «Нюрнберга» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где картина удостоилась четырехминутной овации. В актерский состав, помимо Малека и Кроу, вошли Майкл Шеннон, Ричард Э. Грант и восходящая звезда Лео Вудолл.

