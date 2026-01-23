Размер шрифта
«Все, чтобы спасти ребенка»: СМИ выяснили, как живет Брежнева после отъезда из РФ

Продюсер Дворцов заявил, что Вера Брежнева не востребована на Западе и в СНГ
Кадр из видео anastasia.eismann/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Вера Брежнева вынуждена снижать гонорары до 2–3 млн рублей за выступление из-за невостребованности на Западе и в странах СНГ. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов изданию NEWS.ru.

Продюсер считает, что сейчас украинская артистка столкнулась с серьезными профессиональными и финансовыми проблемами, а ее попытки изменить ситуацию оказываются малоуспешными.

Среди прочего, в 2024 году, напомнил эксперт, Брежнева предприняла попытку закрепиться в мировой модной индустрии, приняв участие в Парижской неделе моды, но ее выход «не стал триумфом».

«Предполагаю, что с финансовой стороной вопроса Вере помогал ее бывший муж, отец младшей дочери — бизнесмен Михаил Киперман», — сказал эксперт.

Также Дворцов отметил, что до 2022 года она занимала прочные позиции на российской эстраде, где гонорар за один ее концерт мог достигать 10 млн рублей. NEWS.ru, в свою очередь, отмечает, что артистка получала свыше 30 млн рублей в год от рекламы в соцсетях и имела дополнительный доход от бренда косметики Vera и линии одежды.

«Вера была востребованной артисткой. Не стоит сбрасывать со счетов, что за ее спиной стоял Костя Меладзе», — подчеркнул Дворцов.

Один из инсайдеров рассказал NEWS.ru, что когда началось СВО, то певица быстро «поставила на стоп» свои отношения с командой. Брежнева просто сказала, что прекращает работать в России.

«Возможно, все эти опрометчивые действия были направлены на то, чтобы спасти ребенка, — этакое состояние аффекта. Но поддержку ВСУ и осуждение СВО это, конечно, не оправдывает», — сказал источник издания.

Ранее стало известно, что в России запретили украинскую книгу об СВО с выступлениями Зеленского. 

