«На грани анорексии»: фанаты беспокоятся о здоровье Полины Гагариной

Подписчики Полины Гагариной заподозрили у певицы анорексию из-за фото в бикини
gagara1987/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Полина Гагарина, отдыхающая на Мальдивах с детьми, столкнулась с волной критики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после публикации фотографий в открытом бикини.

Интернет-пользователи заподозрили у Гагариной анорексию и обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.

«Кожа да кости! Будто болеет чем-то»; «Хлебушка бы, да с пельмешками»; «Может, с фотошопом перестаралась? Как-то выглядит Полина, как худосочная девочка-подросток»; «На грани анорексии. О своих детях подумайте, зачем так себя истощать?» — написали под постом певицы.

Несмотря на критику, часть подписчиков встала на защиту Гагариной, отмечая ее естественную красоту и отсутствие признаков пластических операций.

На данный момент Полина Гагарина проводит зимний отпуск на роскошной вилле на Мальдивах с личным бассейном, публикуя фото с детьми — сыном Андреем и дочерью Мией.

Гагарина впервые стала матерью в 20 лет, она родила сына Андрея от актера Петра Кислова. Супруги прожили в браке три года и развелись в 2010 году.

В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у них родилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались. Певица рассказывала, что не комментировала развод с Исхаковым из-за дочери. Она объясняла, что хотела оставаться для дочери хорошим примером.

