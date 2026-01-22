Размер шрифта
«Хейтерам на радость»: Гузеева показала свой самый неудачный образ

Телеведущая Лариса Гузеева показала самый неудачный образ в своей карьере
_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) образ, который считает самым неудачным в своей карьере на телевидении.

Гузеева опубликовала кадры, сделанные во время трансляции новогодней передачи 2020 года. На том эфире знаменитость предстала с укороченной челкой и высокой прической. Визажисты добавили яркости ее образу, подчеркнув глаза выразительной подводкой. Гузеева выбрала для эфира синее платье в пол с блестками, жакет в тон и черное перьевое боа..

«Хейтерам на радость: когда ни ракурс, ни свет, ни фильтр не в помощь. Самый неудачный образ за все время. Но старались же», — подписала звезда.

В то же время поклонники Гузеевой поддержали ее в комментариях — они написали, что актриса красивая в любом образе.

26 ноября газета kp.ru сообщила, что Лариса Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от публики факт развода с ресторатором Игорем Бухаровым. Однако позднее телеведущая опровергла эту информацию.

У знаменитости двое детей. В 1992 году она родила первенца Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась девочка Ольга от Бухарова. Артистка рассказывала, что никогда не наказывала сына и дочь, но «мощно орала» на них.

