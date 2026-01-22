В Москве пройдет премьера спектакля Боякова по книге Водолазкина «Лавр»

В Театре на Малой Ордынке покажут премьеру спектакля по книге Водолазкина «Лавр»

Премьерный показ спектакля по роману Евгения Водолазкина «Лавр» режиссера Эдуарда Боякова состоится 22 января в Театре на Малой Ордынке в Москве, сообщила пресс-служба театра.

«Спектакль «Лавр» — это история о человеке, искупающем ошибку молодости. Он посвящает жизнь любви и служению, становясь святым. Это спектакль о том, что преображение возможно для каждого», — говорится на сайте театра.

Сюжет представляет зрителю путь сироты к святости через врачевание, юродство и отшельничество. Действие происходит в разных эпохах и местах, а в постановке смешаны прошлое и настоящее, древнеславянский язык и современный сленг, отмечают в театре.

Роман Водолазкина «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты The Guardian и стал лауреатом премии «Большая книга».

В постановке используются современные мультижанровые приемы, видеопроекции и живая музыка, представляющая собой смесь фолка, этно, рока и электроники в исполнении Варвары Котовой, Сергея Калачева и Иллариона Брусса.

Роль Лавра и Рассказчика исполняют Валерий Николаев и Дмитрий Певцов, Леонид Якубович играет старца Никандра, а Христофора — Валентин Клементьев.

Ранее Евгений Водолазкин занял 2-е место среди авторов современной русской литературы.