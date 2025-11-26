Книга «Авиатор» возглавила топ современной русской литературы

Книга «Авиатор» Евгения Водолазкина возглавила топ современной русской литературы на платформе Литрес. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Авиатор» стал самой продаваемой среди современной русской литературы в период 18–24 ноября 2025 года. В общем рейтинге платформы электронная версия «Авиатора» заняла девятое место.

Продажи произведения выросли на 138% после выхода одноименной экранизации. Электронная и аудиоверсия произведения заняли первые две строчки рейтинга, на третьем месте – «A Sinistra» Виктора Пелевина в электронном формате.

Евгений Водолазкин занял второе место в рейтинге авторов современной русской литературы за последнюю неделю после Виктора Пелевина. Как отметили в пресс-службе, ранее писатель занимал шестое-восьмое места.

«Авиатор» вышел 20 ноября в российском прокате. По сюжету, в 2026 году ученый Константин Гейгер (Константин Хабенский) и его молодая ассистентка-жена Анастасия (Дарья Кукарских) размораживают молодого человека по имени Иннокентий Платонов (Александр Горбатов), который провел в криогенном сне около века. К Платонову постепенно возвращаются воспоминания, а сам он осваивается в новом для себя мире, где в том числе получает неожиданный шанс вернуть давно утраченную любовь.

Ранее актриса Софья Эрнст сообщила, что боится болезни Альцгеймера.