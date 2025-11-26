На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Книга «Авиатор» возглавила топ современной русской литературы

Писатель Водолазкин занял 2-е место среди авторов современной русской литературы
true
true
true
close
Пресс-служба КИНОТВ

Книга «Авиатор» Евгения Водолазкина возглавила топ современной русской литературы на платформе Литрес. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Авиатор» стал самой продаваемой среди современной русской литературы в период 18–24 ноября 2025 года. В общем рейтинге платформы электронная версия «Авиатора» заняла девятое место.

Продажи произведения выросли на 138% после выхода одноименной экранизации. Электронная и аудиоверсия произведения заняли первые две строчки рейтинга, на третьем месте – «A Sinistra» Виктора Пелевина в электронном формате.

Евгений Водолазкин занял второе место в рейтинге авторов современной русской литературы за последнюю неделю после Виктора Пелевина. Как отметили в пресс-службе, ранее писатель занимал шестое-восьмое места.

«Авиатор» вышел 20 ноября в российском прокате. По сюжету, в 2026 году ученый Константин Гейгер (Константин Хабенский) и его молодая ассистентка-жена Анастасия (Дарья Кукарских) размораживают молодого человека по имени Иннокентий Платонов (Александр Горбатов), который провел в криогенном сне около века. К Платонову постепенно возвращаются воспоминания, а сам он осваивается в новом для себя мире, где в том числе получает неожиданный шанс вернуть давно утраченную любовь.

Ранее актриса Софья Эрнст сообщила, что боится болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами