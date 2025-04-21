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Наргиз дает концерты в США на русском языке, укрывшись флагом Украины

Певица Наргиз продолжает давать концерты в США на русском языке с флагом Украины
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nargizzakirova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Наргиз Закирова дает концерты на русском языке в различных городах США. Об этом сообщает «Хуже и не скажешь».

Telegram-канал публикует ряд роликов, на которых Закирова исполняет песни на русском языке. Певица выступает на сцене, прикрывшись украинским флагом.

«Я бы очень хотела, чтобы Украина засыпала с открытыми окнами», — говорит исполнительница на видео.

После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

В ноябре 2023-го сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Исполнительница отметила, что высылает деньги на восстановление, беженцам либо для ВСУ. Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой.

В конце февраля 2025 года в Госдуме призвали признать Наргиз иноагентом за «шакалий поступок». Депутат Андрей Альшевских назвал артистку «бесноватой русофобкой» и «пособницей неонацистского киевского режима».

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза обвинил руководство НТВ в «беспредельном хамстве».

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