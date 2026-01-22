Аглая Тарасова о смекалке: «В каком-то смысле это талант»

Актриса Аглая Тарасова призналась, что считает смекалку признаком умного человека. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере фильма «Левша».

«Смекалка — свойство умного человека. В каком-то смысле это талант», — сказала Тарасова.

Так актриса ответила на вопрос журналистов, является ли смекалка свойством русского человека. По ее мнению, смекалистые люди выделяются среди других, потому что они могут позволить себе больше. Она уточнила, что это касается только саморазвития и самовыражения.

В конце декабря 2025 года Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда по делу о контрабанде наркотиков. Она посетила корпоративную вечеринку телеведущей Иды Галич. Мероприятие прошло в стиле нулевых.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ходе допроса Тарасова призналась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. Она признала, что нарушила закон. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.

Ранее Аглая Тарасова рассказала, как прошло возвращение к жизни после приговора.