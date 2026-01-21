Волочкова о своей красоте: «Бог дал мне такое совершенное тело»

Заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что в свои 50 лет продолжает заниматься балетом, выступать и наслаждаться собственной красотой и телом. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Балерина подчеркнула, что чувствует себя «молодым, красивым, сексуальным, востребованным человеком», а также считает возраст просто цифрами в паспорте. По ее словам, она тщательно следит за фигурой и всегда готова ее продемонстрировать.

«Бог дал мне такое совершенное тело, и это еще и работа над собой. Потому что красота — это действительно работа над собой физическая. И важно же не просто быть худой, а важно быть стройной, подтянутой, и у меня это получается. Пусть они думают, что хотят, и не верят, что бог мне дал красоту такую, что это не плоды пластических хирургов, а именно такая эстетика от природы», — заявила Волочкова.

Накануне Анастасия Волочкова рассказала, что публиковала вызывающие фотографии с Мальдив в своих социальных сетях их-за желания избавиться от назойливого внимания папарацци. Она вспомнила случай 2011 года на Мальдивах, когда ей довелось столкнуться с таким фотографом.

Ранее сообщалось, что балерине Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет.