Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Волочкова о своей красоте: «Бог дал мне такое совершенное тело»

Балерина Волочкова призналась, что наслаждается своей красотой и телом
Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что в свои 50 лет продолжает заниматься балетом, выступать и наслаждаться собственной красотой и телом. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Балерина подчеркнула, что чувствует себя «молодым, красивым, сексуальным, востребованным человеком», а также считает возраст просто цифрами в паспорте. По ее словам, она тщательно следит за фигурой и всегда готова ее продемонстрировать.

«Бог дал мне такое совершенное тело, и это еще и работа над собой. Потому что красота — это действительно работа над собой физическая. И важно же не просто быть худой, а важно быть стройной, подтянутой, и у меня это получается. Пусть они думают, что хотят, и не верят, что бог мне дал красоту такую, что это не плоды пластических хирургов, а именно такая эстетика от природы», — заявила Волочкова.

Накануне Анастасия Волочкова рассказала, что публиковала вызывающие фотографии с Мальдив в своих социальных сетях их-за желания избавиться от назойливого внимания папарацци. Она вспомнила случай 2011 года на Мальдивах, когда ей довелось столкнуться с таким фотографом.

Ранее сообщалось, что балерине Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670651_rnd_5",
    "video_id": "record::5696eb1f-6165-4925-985d-74ef2ad0e805"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+