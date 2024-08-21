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О Виктории Бекхэм снимут документальный сериал

Стриминг Netflix готовит документальный сериал о Виктории Бекхэм

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victoriabeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стриминговый сервис Netflix снимет документальный сериал о бывшей звезде Spice Girls, певице Виктории Бекхэм. Об этом сообщает Variety.

В байопике проследят путь знаменитости от музыкальной карьеры в 90-е годы до нынешней работы в индустрии моды. Создатели фильма отмечают, что сейчас Бекхэм «находится на пути к созданию модной империи», и благодаря документальному фильму поклонники смогут узнать «историю, которая за всем этим стоит».

Продюсированием займутся компания Studio 99, которая принадлежит мужу знаменитости Дэвиду Бекхэму. В картине появится как сама Виктория, так и ее друзья, коллеги и члены семьи.

В 2023 году также вышел документальный сериал «Бекхэм» о карьере и жизни, англичанина Дэвида Бекхэма. В нем, в частности, появилась его супруга. В сети завирусился момент, как Виктория заявила, что ее семья принадлежала к рабочему классу. Это утверждение попросил опровергнуть ее муж, спросив, на каком автомобиле она ездила в школу. Супруга заявила, что отец отвозил ее в школу на «Роллс-Ройсе».

Наиболее обсуждаемым в СМИ фрагментом фильма стал эпизод, посвященный предполагаемой измене футболиста, состоявшейся в 2003 году.

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом Бекхэмом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

Ранее режиссер Тодд Филлипс заявил, что второй «Джокер» станет последним.

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