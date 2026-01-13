Наталия Власова отказалась от вещей иностранных люксовых брендов

Певица Наталия Власова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что сменила модные предпочтения, отказавшись от вещей иностранных люксовых брендов.

По словам Власовой, теперь она «чемоданами» дарит свою люксовую одежду подругам. Приятельницы знаменитости забирают по 10-20 ее вещей.

Певица отметила, что сама всегда стремится к минимализму, в том числе и в вопросе одежды. Власовой важно, чтобы вещи приносили ей удовольствие и наделяли энергией, а не хранились в шкафу без дела.

«Я, возможно, куплю другую вещь, которая в десять раз дешевле, в масс-маркете, но вот которая мне сейчас по форме, по цвету, но вот прямо мое. И я буду от нее кайфовать, а подружке отдам супербрендовую вещь в десять-двадцать раз дороже, и мне будет в кайф», — призналась артистка.

Певица добавила, что стала фанатом российских брендов, поэтому теперь в ее гардеробе множество вещей отечественных производителей. По словам Власовой, у нее уже почти не осталось предметов «тяжелого люкса».

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров взял аскезу на роскошь.