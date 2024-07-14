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Билан рассказал, почему не хочет семью

Певец Дима Билан признался, что не планирует семью из-за неудачных отношений

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ТНТ

Певец Дима Билан признался, что пытался построить серьезные отношения, однако они плохо кончились. Его слова передает издание VOICE.

«У меня случились кое-какие ситуации в жизни, и я пока не думаю о создании семьи. Бывает разный опыт, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся», — заявил исполнитель.

Билан не стал раскрывать подробности предыдущих неудачных отношений. При этом исполнитель не стал утверждать, что в будущем все же не построит семью. Он подытожил свой комментарий фразой: «То ли еще будет».

В мае Билан заявил на шоу «Ты не поверишь!», что на нем висит венец безбрачия. Об этом, заявил артист, ему рассказали на шоу «Битва экстрасенсов». Тогда певец планировал «разобраться» с этим вопросом.

В том же месяце Билан опроверг слухи о романе с актрисой Олесей Судзиловской. Певец рассказал, что находится в очень хороших дружеских отношениях с артисткой.

Слухи о романе Билана и Судзиловской появились в 2007 году. Артисты посещали различные мероприятия и отдыхали вместе. Известно, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей — сыновья Артем и Майк.

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