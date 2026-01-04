Размер шрифта
Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате

Фильм «Аватар: Пламя и пепел» заработал более $1 млрд в прокате
20th Century Studios

Третий фильм из франшизы «Аватар» — «Аватар: Пламя и пепел» преодолел отметку в $1 млрд в мировом прокате. Об этом сообщает Collider.

Режиссер картины Джеймс Кэмерон уже в четвертый раз сумел добиться такого результата — впервые лидером мирового проката стал его проект «Титаник». За время в прокате «Титаник» собрал более $2 млрд. Также все части «Аватара» имели успех у зрителей. Первый фильм также остается самым кассовым в истории кинопроката.

«Пламя и пепел» стал третьим фильмом франшизы Джеймса Кэмерона. В ленте Сэм Уортингтон и Зои Салдана вновь исполнили роли Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит столкнуться с новой угрозой — агрессивным племенем На'ви, известным как Народ Пепла, на планете Пандора, богатой полезными ископаемыми.

Как отмечает Bloomberg, успех «Аватара: Пламя и пепел» завершает сильный год для кинонаправления Disney. В 2025 году картины «Лило и Стич» и «Зверополис 2» уже собрали более $1 млрд каждый в мировом прокате, при этом «Зверополис 2», вышедший в ноябре, преодолел эту отметку быстрее всех анимационных релизов в истории Голливуда.

